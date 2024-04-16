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Победителям международных олимпиад предлагают вручать до 3 млн рублей

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил внедрить систему поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Победителям международных олимпиад предлагают вручать до 3 млн рублей
  • РИА Новости

Как подчеркнул Ветров, своими знаниями, упорством и призовыми местами участники отстаивают честь и достоинство страны, отечественной системы образования.

К примеру, во время прошлогодней олимпиады по математике в Японии российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медали.

И этот триумф, по словам общественника, является «лучшей иллюстрацией нашей несгибаемой воли к победе и противодействию несправедливой дискриминации всего российского».

«В текущих условиях прошу Вас оценить возможность внедрения государственной системы поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах», — говорится в тексте обращения.

Помимо упрощённого поступления в профильные университеты, по мнению Ветрова, целесообразно ввести денежное вознаграждение за завоёванные медали: от 1 до 3 млн рублей.

Согласно инициативе, деньгами дети могли бы воспользоваться после совершеннолетия.

«Также в случае победы на самых престижных международных олимпиадах школьники могли бы рассчитывать на получение бесплатных жилищных сертификатов», — заключил собеседник RT.

Ранее Ветров предложил оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений. 

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