Победителям международных олимпиад предлагают вручать до 3 млн рублей
- РИА Новости
Как подчеркнул Ветров, своими знаниями, упорством и призовыми местами участники отстаивают честь и достоинство страны, отечественной системы образования.
К примеру, во время прошлогодней олимпиады по математике в Японии российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медали.
И этот триумф, по словам общественника, является «лучшей иллюстрацией нашей несгибаемой воли к победе и противодействию несправедливой дискриминации всего российского».
«В текущих условиях прошу Вас оценить возможность внедрения государственной системы поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах», — говорится в тексте обращения.
Помимо упрощённого поступления в профильные университеты, по мнению Ветрова, целесообразно ввести денежное вознаграждение за завоёванные медали: от 1 до 3 млн рублей.
Согласно инициативе, деньгами дети могли бы воспользоваться после совершеннолетия.
«Также в случае победы на самых престижных международных олимпиадах школьники могли бы рассчитывать на получение бесплатных жилищных сертификатов», — заключил собеседник RT.
Ранее Ветров предложил оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений.