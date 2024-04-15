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Специалист Сычёв рассказал о росте спроса на системных аналитиков

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Партнёр «Лиги Цифровой Экономики» Александр Сычёв рассказал об увеличении у работодателей спроса на системных аналитиков.
Специалист Сычёв рассказал о росте спроса на системных аналитиков
  • Gettyimages.ru

«В 2023 году была нехватка backend-разработчиков, а сейчас стал расти спрос на системных аналитиков. В этом году сохранится тренд на разработчиков со знанием Python и Hadoop, экспертов по Big Data», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что спрос на специалистов по большим данным в ближайшее время будет только расти.

По словам Сычёва, данное направление перспективно для нынешних абитуриентов.

«Если в университете нет интересующего абитуриента направления, необходимо искать специальности широкого профиля, где есть специальные курсы по ИИ или Big Data», — заключил эксперт.

Ранее Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

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