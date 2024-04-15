Специалист Сычёв рассказал о росте спроса на системных аналитиков
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«В 2023 году была нехватка backend-разработчиков, а сейчас стал расти спрос на системных аналитиков. В этом году сохранится тренд на разработчиков со знанием Python и Hadoop, экспертов по Big Data», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что спрос на специалистов по большим данным в ближайшее время будет только расти.
По словам Сычёва, данное направление перспективно для нынешних абитуриентов.
«Если в университете нет интересующего абитуриента направления, необходимо искать специальности широкого профиля, где есть специальные курсы по ИИ или Big Data», — заключил эксперт.
Ранее Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.