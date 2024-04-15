В Оренбурге за сутки подтопило ещё тысячу домов

Администрация Оренбурга заявила, что за сутки в городе подтопило ещё 1 тыс. домов.

«По данным на 08:00 (06:00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых — многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых — дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых — дети.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вновь отправился в Оренбургскую область.