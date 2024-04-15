Глава МЧС России вновь отправился в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков вновь отправился в Оренбургскую область.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что на территории региона продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС.

«Глава спасательного ведомства посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, проверит исполнение данных ранее поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению и работу комиссий по оценке ущерба», — отмечается в заявлении.

Также он встретится в пункте временного размещения с инициативной группой орчан, пострадавших от последствий паводка.

Ранее Куренков с вертолёта оценил паводковую ситуацию в Алтайском крае.