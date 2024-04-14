Бастрыкин поручил возбудить дело после аварии с микроавтобусом в Дагестане

Авария с микроавтобусом в дагестанском селе Касумкент, в результате которой погибли три человека, в том числе двое детей, должна расследоваться в рамках уголовного дела.

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Соответствующее поручение руководителю регионального следственного управления Следственного комитета России дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Республике Дагестан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло 13 апреля в Сулейман-Стальском районе Дагестана.