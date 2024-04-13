Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Три человека получили смертельные травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах республики.

«Предварительно, в ДТП в Сулейман-Стальском районе погибли три человека», — сказал собеседник.

Вместе с этим агентство указывает, что, по данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, вечером 13 апреля в селе Касумкент Сулейман-Стальского района столкнулись грузовик, автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус.

Ранее в СК России по Крыму заявили, что грузовой автомобиль раздавил машину с пассажирами в Алуште.