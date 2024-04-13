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В Алуште грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами

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В СК России по Крыму заявили, что грузовой автомобиль раздавил машину с пассажирами в Алуште.
В Алуште грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram ведомства, авария произошла на автодороге у развилки на Судак в результате того, что у автомобиля MAN отказали тормоза.

«Большегруз начал скатываться назад, подмяв под себя LADA Priora с находившимися в ней водителем и пассажирами. По предварительным данным, в легковушке находились четыре человека», — отмечается в заявлении.

Тела находившихся в автомобиле людей ещё в процессе извлечения.

По факту происшествия проводится проверка по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что в Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка.

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