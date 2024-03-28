В Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка

Суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели ребёнка в результате ДТП.

Как сообщает izhlife.ru, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушив скоростной режим, сбил 12-летнего велосипедиста.

Подросток скончался в больнице от полученных травм, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.