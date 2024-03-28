В Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка
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Как сообщает izhlife.ru, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушив скоростной режим, сбил 12-летнего велосипедиста.
Подросток скончался в больнице от полученных травм, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что в Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.