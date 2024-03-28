RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка

Короткая ссылка
Суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели ребёнка в результате ДТП.
В Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка
  • Gettyimages.ru

Как сообщает izhlife.ru, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушив скоростной режим, сбил 12-летнего велосипедиста.

Подросток скончался в больнице от полученных травм, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить