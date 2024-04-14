Уровень воды в реке Урал не растёт на протяжении десяти часов и держится на отметке в 1187 см.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 6:00 (4:00 мск) составляет 1187 см... Показатели не меняются в течение 10 часов. Мониторинг продолжается», — говорится в Telegram-канале Оренбургского района.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что за сутки от воды освободилось 1645 жилых домов. Также поступала информация о подключении к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир.

Школьники в пострадавшем от паводков Орске Оренбургской области начнут учиться в очной форме с 15 апреля.