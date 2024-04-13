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Школьники в Орске вернутся к очному обучению с 15 апреля

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Школьники в пострадавшем от паводков Орске Оренбургской области начнут учиться в очной форме с 15 апреля.
Школьники в Орске вернутся к очному обучению с 15 апреля
  • РИА Новости

Об этом пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила в Telegram.

При этом три школы в зоне подтопления пока не откроются, а как ПВР продолжат работать школы № 11, 13, 17, 32, 35 и 88.

«15 апреля школьники города Орска возвратятся за парты. Дети, которые пока не могут вернуться в свои школы из-за паводка, временно будут посещать другие учебные заведения... Из 14 школ, оказавшихся в зоне подтопления, пока не откроются СОШ №6, СОШ №24 и СОШ №49», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в реке Урал у Оренбурга уровень воды вырос до 1185 см. Опасный уровень в итоге превышен на 255 см.

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