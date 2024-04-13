В Орске за сутки подключили к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир
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По его словам, эти данные он получил во время обсуждения планов восстановительных работ на заседании штаба ЧС.
Также он добавил, что свыше 2470 домов было подключено к газоснабжению.
«На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Орске за сутки вода ушла с территорий 1,2 тыс. домов.