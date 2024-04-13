В Орске за сутки подключили к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что за сутки в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир.

По его словам, эти данные он получил во время обсуждения планов восстановительных работ на заседании штаба ЧС.

Также он добавил, что свыше 2470 домов было подключено к газоснабжению.

«На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Орске за сутки вода ушла с территорий 1,2 тыс. домов.