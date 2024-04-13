Единый день открытых дверей для старшеклассников в Москве пройдёт 20 апреля
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В акции примут участие 20 колледжей.
Например, в колледже московского транспорта можно будет попробовать свои силы на симуляторы электропоездов и узнать устройство современного лифта.
«В том числе благодаря этому проекту нам удалось добиться того, чтобы условия во время подготовки студентов были приближены к реальным условиям на производстве. Это позволило сделать качественный рывок в практической направленности подготовки наших студентов», — рассказала директор колледжа Анна Печёная.
Также в программу «Профессионалитет» входит колледж бизнес-технологий, колледж автоматизации и информационных технологий №20, Московский технологический колледж и др.
Ранее методист Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко рассказала, как снизить тревожность перед ЕГЭ.