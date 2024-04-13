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Единый день открытых дверей для старшеклассников в Москве пройдёт 20 апреля

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Старшеклассники московских школ в единый день открытых дверей 20 апреля в кластерах федерального проекта «Профессионалитет» смогут узнать об актуальных программах обучения.
Единый день открытых дверей для старшеклассников в Москве пройдёт 20 апреля

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В акции примут участие 20 колледжей.

Например, в колледже московского транспорта можно будет попробовать свои силы на симуляторы электропоездов и узнать устройство современного лифта.

«В том числе благодаря этому проекту нам удалось добиться того, чтобы условия во время подготовки студентов были приближены к реальным условиям на производстве. Это позволило сделать качественный рывок в практической направленности подготовки наших студентов», — рассказала директор колледжа Анна Печёная.

Также в программу «Профессионалитет» входит колледж бизнес-технологий, колледж автоматизации и информационных технологий №20, Московский технологический колледж и др.

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