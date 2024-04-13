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Специалист Мехтиев посоветовал вести учёт доходов и расходов

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Основатель сервиса «Кредчек» и член наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рекомендовал вести учёт доходов и расходов.
Специалист Мехтиев посоветовал вести учёт доходов и расходов
  • Gettyimages.ru

«Ведите учёт расходов и доходов, контролируйте исполнение своего бюджета, тратьте на это хотя бы 15 минут в день», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не менее важно грамотно формировать финансовые цели. Также желательно научиться экономить не в ущерб качеству жизни и времени.

«Уже через три месяца после ведения учёта расходов и доходов очень вероятно, что вы с удивлением обнаружите, где можно сэкономить 10% и более за счёт планирования покупок и отказа от сиюминутных трат. Но экономия не должна стать самоцелью, а тем более поглощать всё ваше время и силы», — пояснил эксперт.

Мехтиев также посоветовал использовать льготы, бонусы, возвраты и вычеты.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал о порядке раздела кредитов во время развода.

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