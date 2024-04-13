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Гастроэнтеролог Левитская рассказала о причинах развития гастрита

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Гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская рассказала о возможных причинах развития гастрита.
Гастроэнтеролог Левитская рассказала о причинах развития гастрита
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Гастрит не возникает из-за пищевых привычек, фастфуда или еды всухомятку, это миф, — едой гастрит вызвать невозможно. Кроме того, у большинства людей гастрит никак не проявляется и не болит. Чтобы выявить это заболевание, врач должен учесть историю болезни, наследственность, провести ЭГДС и/или дыхательный тест на заражение бактерией Helicobacter pylori (HP)», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, гастрит может развиться и при аутоиммунном процессе, когда организм вырабатывает антитела к некоторым клеткам слизистой оболочки желудка.

Как отметила эксперт, факторами риска являются бактериальные и вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем.

«Реже к гастриту приводят болезнь Крона, сахарный диабет и другие заболевания», — заключила она.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.

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