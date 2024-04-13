Невролог Черёмухин рассказал о пользе занятий спортом при профилактике деменции

Невролог сети пансионатов для пожилых «Тёплые беседы» Андрей Черёмухин рассказал о мерах профилактики деменции.

«Рацион должен положительно влиять на состав микробиоты кишечника, которая отвечает за иммунитет. Полезные бактерии напрямую влияют на то, как вы подвержены заболеваниям, как усваиваете витамины. Однообразное питание угнетает иммунитет и микробиоту кишечника, а разнообразное поддерживает, поэтому средиземноморская диета будет оптимальным вариантом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, важно избегать стрессовых ситуаций, уделять время физическим нагрузкам, соблюдать режим сна.

Как отметил Черёмухин, хорошая память, снижение стресса и тревожности — это положительные эффекты физической активности.

«Во время физических упражнений клетки мозга насыщаются кислородом, что значительно уменьшает риск развития когнитивных нарушений. Более того, вырабатываются эндорфины — гормоны радости, которые уменьшают стресс и улучшают настроение», — добавил он.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.