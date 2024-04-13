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Московские школьники выиграли 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде

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Московские школьники завоевали 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде. К настоящему времени завершены состязания по 15 из 24 предметов.
Московские школьники выиграли 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

«Победителями и призёрами стали ученики из 131 столичной школы. Молодцы, ребята!» — заявил мэр.

По его словам, 17 учеников столичных школ стали абсолютными победителями.

Финал олимпиады проходит в 13 регионах, а также на федеральной территории Сириус.

Ранее сообщалось, что участниками отборочного этапа игры «Зарница 2.0» стали более 800 тыс. человек.

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