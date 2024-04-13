Московские школьники выиграли 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
«Победителями и призёрами стали ученики из 131 столичной школы. Молодцы, ребята!» — заявил мэр.
По его словам, 17 учеников столичных школ стали абсолютными победителями.
Финал олимпиады проходит в 13 регионах, а также на федеральной территории Сириус.
Ранее сообщалось, что участниками отборочного этапа игры «Зарница 2.0» стали более 800 тыс. человек.