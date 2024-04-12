Участниками отборочного этапа игры «Зарница 2.0» стали более 800 тысяч человек

Участниками отборочного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стали более 800 тыс. школьников и студентов среднего профессионального образования. Это флагманский проект «Движения Первых».

Больше всего заявок поступило из Ставропольского края. Среди лидеров — Оренбургская, Самарская и Ростовская области, Дагестан.

«Впервые игра на системной основе объединила все возрастные группы от 7 до 17 лет. Школьники младшего возраста участвовали в смотре строя и песни, викторине на знание истории «Герои в форме», спортивных соревнованиях и маршрутной игре «Зарничка», — заявил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

По его словам, средняя и старшая возрастные группы продемонстрировали спортивную и строевую подготовку, навыки оказания первой помощи, знание основ российской государственности и военной истории.

В настоящее время проходит муниципальный этап. Он продлится до 30 апреля. Финал состоится в сентябре.