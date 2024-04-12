Названы лучшие направления для наблюдения за звёздами в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».
Среди них — Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии, где находится самая большая в стране обсерватория для наблюдения за космосом, посёлок Октябрьский в Татарстане с обсерваторией, Кенозёрский национальный парк в Архангельской области, а также обсерватория в деревне Новошихово Московской области.
Отмечается, что в последнее время астротуризм набирает популярность и подобные направления привлекают всё больше любителей космоса и астрономии.
Ранее стали известны самые популярные зарубежные направления у российских туристов на лето.