RT в Telegram
Подпишись

Названы самые популярные зарубежные направления у россиян на лето

Короткая ссылка
Стали известны самые популярные зарубежные направления у российских туристов на лето.
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян на лето
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Первое место занимает Италия. На Рим, Милан и другие города приходится 18,3% ранних отельных заказов.

Далее следует Турция (10,4%). В список также попала Франция с долей 8,8%.

Кроме того, туристы планируют поездки в Испанию, Грузию, Южную Корею и Таиланд.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил о «буме» внутреннего туризма в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить