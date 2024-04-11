Специалист Арзуманов рассказал о «буме» внутреннего туризма в России

Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил о «буме» внутреннего туризма в России.

«Бум» по внутреннему туризму наблюдается не первый год и даже не второй, динамика идёт по нарастающей, регионы активно включаются в привлечение туристов. Это видно также по нашим профильным выставкам, когда стенды и павильон по внутреннему туризму забиты до отказа», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, лидируют по продажам Москва и Санкт-Петербург, далее следует Краснодарский край. Арзуманов также отметил Дагестан и Казань.

«Рост по внутреннему туризму в этом году будет больше чем 12%», — добавил эксперт.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что летние туры выгоднее всего покупать как можно раньше.