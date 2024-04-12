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Для промышленников в Москве проведут онлайн-курс по работе с ИИ

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Онлайн-курс по работе с искусственным интеллектом проведут для промышленников Москвы, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Для промышленников в Москве проведут онлайн-курс по работе с ИИ

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Город активно поддерживает развитие искусственного интеллекта и создаёт условия для обучения специалистов. Так, с 22 апреля и до конца мая «Московская техническая школа» совместно с партнёрами проведёт онлайн-курс «Методы и модели глубокого обучения», — сказал Ефимов.

В рамках лекций, семинаров и практических занятий участники программы получат базовые знания в области глубокого обучения и овладеют основами построения и использования описательных и предсказательных моделей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице к 2030 году планируется запустить до 90 коротких программ профессионального обучения для взрослых в рамках модернизации системы среднего профобразования.

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