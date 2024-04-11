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В Москве запустят краткосрочные программы профобучения для взрослых

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице к 2030 году планируется запустить до 90 коротких программ профессионального обучения для взрослых в рамках модернизации системы среднего профобразования.
В Москве запустят краткосрочные программы профобучения для взрослых
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на блог мэра.

По словам главы города, для этих целей в Москве создаётся инфраструктура. На первом этапе был открыт центр «Профессии будущего», формирующие учебные потоки.

Следующим шагом станет создание в конце этого года учебного центра в особой экономической зоне «Технополис Москва». В состав центра войдут производственно-практические площадки в сферах промышленности, транспорта, строительства, ЖКХ, IT и др.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.

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