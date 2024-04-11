В Москве запустят краткосрочные программы профобучения для взрослых
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на блог мэра.
По словам главы города, для этих целей в Москве создаётся инфраструктура. На первом этапе был открыт центр «Профессии будущего», формирующие учебные потоки.
Следующим шагом станет создание в конце этого года учебного центра в особой экономической зоне «Технополис Москва». В состав центра войдут производственно-практические площадки в сферах промышленности, транспорта, строительства, ЖКХ, IT и др.
Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.