Кардиолог Ерёмина рассказала о влиянии межсезонья на здоровье сердца
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт заявила, что одной из причин сезонных обострений является изменение биоритмов человека. С приходом весны организм снижает выработку гормона сна — мелатонина.
Ситуацию усугубляют межсезонные скачки температуры воздуха, повышенная влажность и нестабильное атмосферное давление.
Ерёмина советует вести постоянный мониторинг артериального давления, принимать назначенные лекарства и правильно питаться.
«Чтобы облегчить состояние организма, необходимо следить за своим весом. В весеннее время важно съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день. Для здоровья сердца и сосудов требуется 30 минут умеренных физических нагрузок ежедневно. Особенно полезны плавание, ходьба в среднем темпе, езда на велосипеде», — добавила она.
Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.