В Челябинске установят памятник конструктору Макееву
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.
«Алексей Текслер поддержал предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола. Одно из них касалось установки памятника Виктору Макееву к 100-летию легендарного академика, создания на базе ЮУрГУ музейного интерактивного комплекса по космонавтике», — рассказали в областном правительстве.
Одним из мест для установки памятника назван сквер университета.
Окончательное решение пока не принято.
Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь филолога Людмилы Вербицкой установят на здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).