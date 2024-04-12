В Челябинске установят памятник конструктору Макееву

Памятник бывшему главе конструкторского бюро Миасса академику Виктору Макееву установят в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.

«Алексей Текслер поддержал предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола. Одно из них касалось установки памятника Виктору Макееву к 100-летию легендарного академика, создания на базе ЮУрГУ музейного интерактивного комплекса по космонавтике», — рассказали в областном правительстве.

Одним из мест для установки памятника назван сквер университета.

Окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь филолога Людмилы Вербицкой установят на здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).