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В Челябинске установят памятник конструктору Макееву

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Памятник бывшему главе конструкторского бюро Миасса академику Виктору Макееву установят в Челябинске.
В Челябинске установят памятник конструктору Макееву
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.

«Алексей Текслер поддержал предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола. Одно из них касалось установки памятника Виктору Макееву к 100-летию легендарного академика, создания на базе ЮУрГУ музейного интерактивного комплекса по космонавтике», — рассказали в областном правительстве.

Одним из мест для установки памятника назван сквер университета.

Окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь филолога Людмилы Вербицкой установят на здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

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