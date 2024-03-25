Мемориальную доску в честь филолога Вербицкой установят на здании СПбГУ

Мемориальную доску в честь филолога Людмилы Вербицкой установят на здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Людмила Алексеевна Вербицкая проработала в вузе с 1959 по 2019 год. Занимала должности декана филологического факультета, ректора и президента СПбГУ.

Автор более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.

Вуз взял все расходы на проектирование, изготовление и установку памятной доски.

Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа установили мемориальную доску заслуженному ветеринарному врачу России Виталию Толстикову.