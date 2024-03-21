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В ЯНАО открыли мемориальную доску заслуженному ветврачу

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В Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа установили мемориальную доску заслуженному ветеринарному врачу России Виталию Толстикову.
В ЯНАО открыли мемориальную доску заслуженному ветврачу
  • РИА Новости

Доска появилась в государственной ветклинике, где работал Толстиков, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на горадминистрацию.

«Мероприятие собрало коллег, близких родственников, друзей и местных жителей, желающих выразить признательность и уважение к памяти выдающегося врача», — говорится в сообщении.

Толстиков несколько десятилетий проработал в ветеринарной службе. Под его руководством открылись ветеринарные участки в различных населённых пунктах округа.

В феврале в Медицинском институте Петрозаводского государственного университета установили мемориальную доску в честь учёного, основоположника медицины критических состояний Анатолия Зильбера.

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