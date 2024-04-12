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В районе Бирюлёво Восточное открыли детскую поликлинику

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия детской поликлиники в районе Бирюлёво Восточное.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В новом здании откроют травмпункт, современную клинико-диагностическую лабораторию, отделения физиотерапии.

Площадь поликлиники превышает 9000 кв. м. Здание рассчитано на 545 посещений в смену.

«Вместе с реконструкцией существующих поликлиник проектируем и строим новые — уже возвели 80, в ближайшие годы закончим ещё два десятка», — заявил мэр.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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