В районе Бирюлёво Восточное открыли детскую поликлинику

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия детской поликлиники в районе Бирюлёво Восточное.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В новом здании откроют травмпункт, современную клинико-диагностическую лабораторию, отделения физиотерапии.

Площадь поликлиники превышает 9000 кв. м. Здание рассчитано на 545 посещений в смену.

«Вместе с реконструкцией существующих поликлиник проектируем и строим новые — уже возвели 80, в ближайшие годы закончим ещё два десятка», — заявил мэр.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.