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Неизвестный облил двух женщин химикатами в Подмосковье

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Неизвестный мужчина облил двух женщин в подмосковном Щёлкове химикатами, обе пострадавшие получили химические ожоги.
Неизвестный облил двух женщин химикатами в Подмосковье
  • globallookpress.com

«Несовершеннолетнюю девушку 2007 года рождения и женщину 1986 года рождения облили жидкостью, причинив им химические ожоги различных частей тела... Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство)», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Правоохранители устанавливают личность напавшего на девушек.

7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уже опубликовала видео первого допроса подозреваемого.

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