Стало известно состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, автомобиль которого подорвали в столице, чувствует себя нормально.

Как рассказал РИА Новости помощник Прозорова, в настоящий момент пострадавший находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

«У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжёлые, так что он в сознании, общается», — сказал собеседник.

Вскоре Прозорова должны опросить по поводу произошедшего.

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.

Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве.