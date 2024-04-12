Космонавта Петелина наградили медалью «За вклад в развитие Челябинской области»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о награждении лётчика-космонавта Дмитрия Петелина медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный правовой портал.

«За вклад в развитие ракетно-космической техники и деятельность, направленную на популяризацию аэрокосмического направления среди молодёжи наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Петелина Дмитрия Александровича», — написано в указе.

Также российским президентом Владимиром Путиным космонавту присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил жителей региона с Днём космонавтики.