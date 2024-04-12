RT в Telegram
Подпишись

Космонавта Петелина наградили медалью «За вклад в развитие Челябинской области»

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о награждении лётчика-космонавта Дмитрия Петелина медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
Космонавта Петелина наградили медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный правовой портал.

«За вклад в развитие ракетно-космической техники и деятельность, направленную на популяризацию аэрокосмического направления среди молодёжи наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Петелина Дмитрия Александровича», — написано в указе.

Также российским президентом Владимиром Путиным космонавту присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил жителей региона с Днём космонавтики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить