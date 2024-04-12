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Путин поздравил с золотой свадьбой семью потомственных оленеводов с Ямала

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Президент России Владимир Путин в присутствии своего коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко и космонавтов МКС побеседовал по телефону с семьёй потомственных оленеводов с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой.
Путин поздравил с золотой свадьбой семью потомственных оленеводов с Ямала
  • РИА Новости

«Енкся Ильмович, слышно нас?» — спросил Путин.

«Слышу, слышу. Это кто?» — ответил ему глава семейства Пяк.

«Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля», — сказал президент.

Он поздравил оленеводов с золотой свадьбой и пожелал им всего самого доброго.

«Самое главное во всех ваших успехах — это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперёд. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего», — добавил Путин.

Ранее на выставке-форуме «Россия» молодожёнам-предпринимателям Андрею Лику и Анастасии Потерайло вручили огонь Всероссийского семейного очага.

Также сообщалось, что в павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар.

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