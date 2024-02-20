В павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар — жители Снежинска, Удомли, Десногорска, Трёхгорного, Новоуральска, Краснокаменска и других атомградов.

«Произошло действительно историческое событие — родилось 16 атомных семей. Вы приняли замечательное решение, что самый знаменательный день своей жизни вы встречаете здесь», — заявил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров.

Со своей стороны, заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что молодожёны демонстрируют настоящую «атомную» любовь.

«Выставка длится уже несколько месяцев. У нас состоялось много свадеб, но такая церемония впервые — молодожёнами одновременно стали 16 пар», — сказала она.

Звягина также передала парам огонь Всероссийского семейного очага, который был зажжён на выставке 23 января.