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На выставке «Россия» молодожёнам из Хакасии вручили огонь Всероссийского семейного очага

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На выставке-форуме «Россия» молодожёнам-предпринимателям Андрею Лику и Анастасии Потерайло вручили огонь Всероссийского семейного очага.
На выставке «Россия» молодожёнам из Хакасии вручили огонь Всероссийского семейного очага
  • © правительство Московской области

Церемония прошла у стенда Республики Хакасия.

«Я хочу передать вам огонь семейного очага «Сердце России». Его привезла к нам из Мурома многодетная семья Терентьевых. И этот огонь разошёлся уже практически по всей стране — его везли машинами, самолётами, поездами. Мы передаём его часть вам, чтобы он согревал вас, нёс любовь, верность и всё самое доброе и лучшее», — заявила заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина.

Андрей Лик и Анастасия Потерайло зарегистрировали отношения в день Форума национальных достижений, посвящённого предпринимательству.

По хакасской традиции, свадебную церемонию Андрей и Анастасия, а также их гости завершили, повязав разноцветные ленты чалам. Белый цвет означает чистоту дел и помыслов, красный — символ солнца, тепла, жизни и достатка, синий — символ чистого неба, связи с космосом.

Замминистра экономического развития Хакасии Оксана Кучина отметила, что создание семьи предпринимателями в тематический день на выставке «Россия» в Год семьи — это вдвойне важно и ценно.

«Я желаю вам счастья, ценить каждый момент, проведённый друг с другом, а вашему бизнесу я желаю развития и процветания», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар.

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