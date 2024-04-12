ВКС России: опыт использования ПВО в СВО вносится в программы подготовки курсантов

Опыт использования средств ПВО в спецоперации оперативно вносится в программы подготовки курсантов.

Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

«Опыт использования ПВО в специальной военной операции также оперативно вносится в программы подготовки курсантов», — подчеркнул военный.

Также он сообщил, что более 50 «Панцирей» прикрывают российские объекты от атак беспилотников.

Кроме того, по словам Семёнова, войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тыс. средств воздушного нападения ВСУ.