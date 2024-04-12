RT в Telegram
Подпишись

ВКС России: опыт использования ПВО в СВО вносится в программы подготовки курсантов

Короткая ссылка
Опыт использования средств ПВО в спецоперации оперативно вносится в программы подготовки курсантов.

Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

«Опыт использования ПВО в специальной военной операции также оперативно вносится в программы подготовки курсантов», — подчеркнул военный.

Также он сообщил, что более 50 «Панцирей» прикрывают российские объекты от атак беспилотников.

Кроме того, по словам Семёнова, войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тыс. средств воздушного нападения ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить