ВКС России: более 50 «Панцирей» прикрывают российские объекты от атак беспилотников

Более 50 ЗРПК «Панцирь» задействовано для прикрытия российских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

Кроме того, по его словам, для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействованы переносные ЗРК, различные средства РЭБ, также развёрнуто большое количество постов визуального наблюдения.

Ранее сообщалось, что войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тыс. средств воздушного нападения ВСУ.