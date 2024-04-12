Войска ПВО-ПРО России уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ
Об этом заявил в интервью газете «Красная Звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.
«Среди них — самолёты тактической авиации, тактические ракеты, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты», — отметил военный.
По его словам, на протяжении уже двух лет войска ПВО-ПРО несут боевое дежурство полным составом сил и средств в круглосуточном режиме.
Ранее средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.
Также силы ПВО уничтожили два дрона над Мордовией.