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Войска ПВО-ПРО России уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

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Войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тыс. средств воздушного нападения ВСУ.

Об этом заявил в интервью газете «Красная Звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

«Среди них — самолёты тактической авиации, тактические ракеты, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты», — отметил военный.

По его словам, на протяжении уже двух лет войска ПВО-ПРО несут боевое дежурство полным составом сил и средств в круглосуточном режиме.

Ранее средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.

Также силы ПВО уничтожили два дрона над Мордовией.

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