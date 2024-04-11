МО: средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в Белгородской области и один — над Брянской областью.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отмечает ведомство, с 14:30 до 15:00 мск были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

Ранее российские системы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области.

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Раздолье Каховского округа Херсонской области.