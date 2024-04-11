Лукашевич на заседании ОБСЕ высказался о теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как он отметил во время своего выступления, большинство государств продемонстрировали естественную реакцию на произошедшее, осудив терроризм и выразив поддержку и соболезнования России и россиянам.
«Уместно сказать, что ряд государств — участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима», — сказал Лукашевич.
Более того, по словам постпреда, Киев выступил с абсурдными заявлениями, чтобы отвлечь общественность от неоспоримых фактов, указывающих на украинский след в террористическом акте против мирных граждан.
«Говорили что угодно, вплоть до обвинений в причастности российских властей к теракту», — подчеркнул он.
Лукашевич также отметил, что киевский режим опустился до того, что ради дезорганизации россиян и нагнетания атмосферы страха и паники развернул вербовочную и пропагандистскую работу, призывая людей совершать теракты за деньги от Украины.
«План киевских марионеток НАТО не сработал, панику в российском обществе вызвать не удалось. Наш многонациональный народ, как и в другие критические моменты своей истории, продемонстрировал высокую сплочённость, сознательность и выдержку», — отметил постпред.
Вместе с этим он указал на попытки Запада выгородить Киев и крайне быстрых комментариях о виновности ИГ* в теракте, хотя почерк произошедшего не похож на предыдущие нападения террористической группировки.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.