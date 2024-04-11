Лукашевич на заседании ОБСЕ высказался о теракте в «Крокусе»

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представил информацию о теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как он отметил во время своего выступления, большинство государств продемонстрировали естественную реакцию на произошедшее, осудив терроризм и выразив поддержку и соболезнования России и россиянам.

«Уместно сказать, что ряд государств — участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима», — сказал Лукашевич.

Более того, по словам постпреда, Киев выступил с абсурдными заявлениями, чтобы отвлечь общественность от неоспоримых фактов, указывающих на украинский след в террористическом акте против мирных граждан.

«Говорили что угодно, вплоть до обвинений в причастности российских властей к теракту», — подчеркнул он.

Лукашевич также отметил, что киевский режим опустился до того, что ради дезорганизации россиян и нагнетания атмосферы страха и паники развернул вербовочную и пропагандистскую работу, призывая людей совершать теракты за деньги от Украины.

«План киевских марионеток НАТО не сработал, панику в российском обществе вызвать не удалось. Наш многонациональный народ, как и в другие критические моменты своей истории, продемонстрировал высокую сплочённость, сознательность и выдержку», — отметил постпред.

Вместе с этим он указал на попытки Запада выгородить Киев и крайне быстрых комментариях о виновности ИГ* в теракте, хотя почерк произошедшего не похож на предыдущие нападения террористической группировки.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.