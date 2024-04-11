Специалист Костинов: сезон аллергии начинается с цветения орешника
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«Орешник (лещина) — представитель семейства берёзовых. Он растёт в смешанных, хвойных и широколиственных лесах. Поскольку орешник начинает цвести первым, когда в лесу ещё лежит снег, именно с него начинается сезон аллергии», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, кустарник цветёт с марта по апрель, а серёжки распускаются до появления первых листьев.
Как отметил Костинов, тяжесть аллергии зависит не только от силы аллергена, но и от сенсибилизации организма.
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