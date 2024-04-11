В Госдуме работают над законопроектом о регулировании прав на произведения, созданные ИИ

В Госдуме работают над законопроектом, который регулирует права интеллектуальной собственности на произведения, которые созданы с помощью нейросетей.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Есть много форм создания интеллектуального продукта, и в зависимости от степени участия в этом человека должны быть установлены различные меры защиты авторских прав и ответственность за использование технологий. Если этого не сделать, недобросовестные игроки смогут использовать результат чужой интеллектуальной деятельности в собственных целях», — заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Ткачёв.

Из документа следует, что ответственность за произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, будет нести конечный пользователь технологии.

«Ведь за нарушение ПДД штраф приходит водителю, а не автоконцерну. Именно человек принимает решение, что делать и как создавать», — пояснил депутат.

Если произведение искусства имеет успех, то вознаграждение получает автор. Как отметил Ткачёв, диджеи используют электронное оборудование, а композиторы сочиняют музыку на купленных музыкальных инструментах, но деньги получают за собственное творчество.

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Тимур Садыков прокомментировал возможные изменения на рынке труда после внедрения искусственного интеллекта.