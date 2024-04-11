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ОАЭ назвали популярным направлением на майские праздники

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Генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о зарубежных направлениях, пользующихся популярностью среди россиян на майские праздники.
ОАЭ назвали популярным направлением на майские праздники
  • РИА Новости

«Из дальних направлений на первом месте Ближний Восток во главе с Эмиратами. Достаточно посчитать по количеству рейсов на майские: Дубай, Шарджа, Абу-Даби, добавляются Катар, Оман и Бахрейн. Туристы летят туда активно, визы практически всюду не нужны», — заявил он в беседе с НСН.

Далее, по его словам, следуют Китай и Таиланд. В случае с КНР речь больше идёт о бизнес- и совмещённых турах, а в случае с Таиландом — о пляжном отдыхе.

«По-прежнему на майские праздники очень хорошо себя чувствует Африка», — добавил эксперт.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что летние туры выгоднее всего покупать как можно раньше.

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