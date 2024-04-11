Врач Филёва: весной создаются «идеальные» условия для ОРВИ

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что самые частые спутники весны — это простудные заболевания, а также гайморит, ларингит, отит и ряд других.

«Весной из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия. При резкой смене температуры иммунная система ослабевает, и организм становится более уязвимым», — сказала она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, весной напоминают о себе и заболевания опорно-двигательного аппарата, различные дерматиты, заболевания ЖКТ.

Кроме того, с началом цветения деревьев, кустарников и трав добавляется аллергия на пыльцу растений.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.