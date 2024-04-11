Специалист Жегулина предупредила о вреде некачественных линз
«Между собой все медицинские изделия делятся на четыре класса опасности по степени потенциального риска. Контактные линзы с диоптриями относятся к классу 2а — медизделиям со средней степенью риска», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, оформление линз с диоптрией без регистрационного удостоверения не допускается.
Для контактных линз без диоптрий требуется сертификат соответствия.
По словам специалиста, люди, использующие некачественные контактные линзы, сталкиваются с синдромом сухого глаза, аллергическими реакциями, отёком глаза, язвой роговицы.
«Если вы планируете как можно дольше сохранять здоровье ваших глаз, то советуем не пренебрегать рекомендациями специалистов и выбирать только качественную лицензированную продукцию», — заключила Жегулина.
Ранее врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Динара Садыкова заявила, что к синдрому сухого глаза нужно относиться серьёзно.