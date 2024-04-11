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Специалист Жегулина предупредила о вреде некачественных линз

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Гендиректор Belure Group Марина Жегулина рассказала о вреде ношения некачественных линз.

«Между собой все медицинские изделия делятся на четыре класса опасности по степени потенциального риска. Контактные линзы с диоптриями относятся к классу 2а — медизделиям со средней степенью риска», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, оформление линз с диоптрией без регистрационного удостоверения не допускается.

Для контактных линз без диоптрий требуется сертификат соответствия.

По словам специалиста, люди, использующие некачественные контактные линзы, сталкиваются с синдромом сухого глаза, аллергическими реакциями, отёком глаза, язвой роговицы.

«Если вы планируете как можно дольше сохранять здоровье ваших глаз, то советуем не пренебрегать рекомендациями специалистов и выбирать только качественную лицензированную продукцию», — заключила Жегулина.

Ранее врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Динара Садыкова заявила, что к синдрому сухого глаза нужно относиться серьёзно.

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