Офтальмолог Садыкова посоветовала серьёзно относиться к синдрому сухого глаза

Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Динара Садыкова заявила, что к синдрому сухого глаза нужно относиться серьёзно.

«В первую очередь мы должны придерживаться зрительного режима — не смотреть дольше 20 минут беспрерывно на любые мониторы и вообще на всё, что находится перед глазами на близком расстоянии. Обязательно после этого глаза должны переключиться на дальнее расстояние — это дальше 5 м», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как напомнила Садыкова, есть правило 20-20-20 — это 20 минут нагрузки вблизи, после которой нужно в течение 20 секунд посмотреть на расстояние 20 футов (или 6 м).

Также эксперт отметила, что не стоит пренебрегать слезозаместителями, но подбирать их должен квалифицированный специалист.

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