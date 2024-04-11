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В Ставрополе пройдёт этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России»

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В центре Ставрополя пройдёт краевой этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».
В Ставрополе пройдёт этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России»
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает телеканал «СвоёТВ», рассказали в администрации Ставрополя.

«Участникам регионального этапа Всероссийской ярмарки предложат вакансии в промышленности, оборонно- и агропромышленном комплексах, торговле, транспортно-логистической и строительной отраслях, сфере услуг, банковском секторе и других», — говорится в сообщении администрации.

Об участии в ярмарке заявили более 200 предприятий и организаций, у которых есть вакансии. Мероприятие начнётся 12 апреля в 10:00 мск в центре города.

Ранее стало известно, что самым популярным видом подработки у подростков в ЯНАО стала позиция курьера.

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