В Ставрополе пройдёт этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России»

В центре Ставрополя пройдёт краевой этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».

Об этом, как сообщает телеканал «СвоёТВ», рассказали в администрации Ставрополя.

«Участникам регионального этапа Всероссийской ярмарки предложат вакансии в промышленности, оборонно- и агропромышленном комплексах, торговле, транспортно-логистической и строительной отраслях, сфере услуг, банковском секторе и других», — говорится в сообщении администрации.

Об участии в ярмарке заявили более 200 предприятий и организаций, у которых есть вакансии. Мероприятие начнётся 12 апреля в 10:00 мск в центре города.

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