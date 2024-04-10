В ЯНАО позиция курьера стала самым популярным видом подработки у подростков

В Ямало-Ненецком автономном округе самыми популярными вакансиями для подработки среди школьников в летний период оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные платформы SuperJob.

О намерении детей в возрасте 14—17 лет подрабатывать этим летом сообщил каждый четвёртый родитель в ЯНАО.

Кроме того, у школьников пользуются популярностью позиции официанта и помощника вожатого или тренера.

Также ямальские работодатели готовы брать школьников на должности оператора кол-центра, специалиста в отдел по работе с клиентами и промоутера.

Ранее в России провели исследование, чтобы выяснить, какие критерии важны при поиске работы молодыми сотрудниками в возрасте 18—25 лет. Выяснилось, что для 76% таких соискателей интересные задачи важнее размера зарплаты.