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В ЯНАО позиция курьера стала самым популярным видом подработки у подростков

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В Ямало-Ненецком автономном округе самыми популярными вакансиями для подработки среди школьников в летний период оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи.
В ЯНАО позиция курьера стала самым популярным видом подработки у подростков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные платформы SuperJob.

О намерении детей в возрасте 14—17 лет подрабатывать этим летом сообщил каждый четвёртый родитель в ЯНАО.

Кроме того, у школьников пользуются популярностью позиции официанта и помощника вожатого или тренера.

Также ямальские работодатели готовы брать школьников на должности оператора кол-центра, специалиста в отдел по работе с клиентами и промоутера.

Ранее в России провели исследование, чтобы выяснить, какие критерии важны при поиске работы молодыми сотрудниками в возрасте 18—25 лет. Выяснилось, что для 76% таких соискателей интересные задачи важнее размера зарплаты.

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