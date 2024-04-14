Названы эффективные способы подготовиться к школьным экзаменам

Минимальное количество предметов, навыки быстрого мышления, заблаговременная подготовка к экзаменам помогут школьникам эффективнее сдать экзамены. Такое мнение в беседе с RT высказала лидер молодёжного Клуба мышления из Екатеринбурга Елена Ладыжникова.

По словам эксперта, чтобы хорошо подготовиться к школьным экзаменам, следует определить три главных предмета для поступления.

«Чем меньше предметов, тем проще будет подготовиться к экзаменам, потому что все силы будут направлены на них», — поясняет Ладыжникова.

Она отметила, что найти ошибки в работе помогут навыки быстрого мышления.

«На экзамене важно не только написать, но и перепроверить свою работу. Чем быстрее вы найдёте информацию, которая лежит в голове — будь то теоремы, авторы книг, правила правописания, — тем больше времени останется на перепроверку работы. Неважно, насколько быстро учащийся напишет экзамен, важно качество. В стрессе иногда могут путаться буквы, слова и цифры, но в этом нет ничего страшного, если ошибка найдена и вовремя исправлена», — добавляет эксперт.

Ладыжникова также отметила необходимость начинать подготовку к экзаменам заранее.

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