В Ноябрьске открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи

В Центральной городской больнице Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа открылось первое в регионе круглосуточное отделение паллиативной помощи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Отделение рассчитано на 15 коек, оно расположено в отдельном корпусе, где провели капитальный ремонт и полностью подготовили для комфортного пребывания пациентов и их родственников», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 2022 года в больницах Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Салехарда организованы мобильные бригады медиков для оказания паллиативной медпомощи пациентам на дому.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.