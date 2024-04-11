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В Ноябрьске открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи

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В Центральной городской больнице Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа открылось первое в регионе круглосуточное отделение паллиативной помощи.
В Ноябрьске открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Отделение рассчитано на 15 коек, оно расположено в отдельном корпусе, где провели капитальный ремонт и полностью подготовили для комфортного пребывания пациентов и их родственников», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 2022 года в больницах Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Салехарда организованы мобильные бригады медиков для оказания паллиативной медпомощи пациентам на дому.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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