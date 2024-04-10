Школьники из Подмосковья завоевали 17 дипломов на всероссийской олимпиаде

Учащиеся школ Московской области завоевали 17 дипломов на Всероссийской олимпиаде по химии и экологии.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Команда региона получила девять дипломов по экологии и восемь — по химии.

«Отметим, что все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежное вознаграждение. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призёрам — по 300 тыс. рублей. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что восемь учащихся из Московской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку.