RT в Telegram
Подпишись

Школьники из Подмосковья завоевали 17 дипломов на всероссийской олимпиаде

Короткая ссылка
Учащиеся школ Московской области завоевали 17 дипломов на Всероссийской олимпиаде по химии и экологии.
Школьники из Подмосковья завоевали 17 дипломов на всероссийской олимпиаде
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Команда региона получила девять дипломов по экологии и восемь — по химии.

«Отметим, что все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежное вознаграждение. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призёрам — по 300 тыс. рублей. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что восемь учащихся из Московской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить