Подмосковные школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку

Восемь учащихся из Московской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, заключительный этап которой прошёл в Самаре.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования. Среди лауреатов — дети из Реутова, Королёва, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов. Всем подмосковным участникам заключительного этапа вручат денежные призы, передаёт «Радио 1». Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.