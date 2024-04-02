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Подмосковные школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку

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Восемь учащихся из Московской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, заключительный этап которой прошёл в Самаре.
Подмосковные школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Среди лауреатов — дети из Реутова, Королёва, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов.

Всем подмосковным участникам заключительного этапа вручат денежные призы, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.

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