Подмосковные школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Среди лауреатов — дети из Реутова, Королёва, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов.
Всем подмосковным участникам заключительного этапа вручат денежные призы, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.